Россия развалила СНГ: Лукашенко набросился с обвинениями на Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что СНГ как объединение для решения важных вопросов между странами фактически потеряло свой смысл. И виновата в этом Россия.

Также, по его мнению, Украина больше никогда не вернется в подобные пророссийские образования. Об этом глава государства сказал в интервью в пятницу, 3 апреля, передает БелТА.

Лукашенко обвинил Россию

"В последнее время национальный эгоизм, как говорит Путин, захлестнул всех, в том числе и саму Россию. Нас фактически уже разорвали на части", – дипломатично указал на виновника президент.

Он отметил, что входящие в СНГ страны Центральной Азии давно уже ориентируются на сильный Китай. "Он здорово помогает и притом ведет себя корректно, достойно. Китай может помочь инвестициями и помогает миллиардами долларов", – объяснил, как должен вести себя "старший брат", Лукашенко.

По его мнению, от СНГ осталась только площадка для встреч президентов. А вот взаимовыгодную экономическую роль она уже давно утратила.

"Да, существует в какой-то степени зона свободной торговли. Но вы знаете, какая тут свобода - с изъятиями и ограничениями, даже в ЕАЭС, не говоря уже об СНГ. Что остается? Мало чего", – возмутился Лукашенко.

Напомним, в Беларуси заявили, что в 2019 году потеряли около $330 млн из-за "налогового маневра" России. Он освободил российских продавцов нефти от части пошлин.

Украина не вернется

Также Лукашенко сказал, что не верит в возвращение Украины в состав СНГ.

"В наше время это невозможно. Мне многие говорят: если вы, белорусы с русскими не можете, то чего нам туда лезть. Особенно это касается мусульманских стран. Точно так рассуждают политики и в Украине. Они свою судьбу в основном уже связали с другим вектором", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главная проблема его страны – экономика, и она сейчас важнее, чем пандемия коронавируса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна согласна стать частью "союзного государства", если РФ откажется от своего рубля.

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