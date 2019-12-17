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17 декабря • обновлено в 15:51
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/ Рынки и компании

Россия расширила санкции против Украины

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Правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции .

Кроме того, Кабмин РФ расширил ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров из Украины, сообщает ТАСС. Решение принято в понедельник, 16 декабря.

Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Кроме того, кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен. Под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

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Автор
Андрей Довгань
Место
Россия
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