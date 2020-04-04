Россия проиграла нефтяную войну еще до ее начала: эксперт отметил важную деталь

Россия проиграла нефтяную войну еще до того, как Саудовская Аравия начала в полную силу давить на "сверхдержаву".

Более того – теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию как проигравшая сторона. Об этом говорится в публикации военно-политического эксперта Александра Коваленко на "Информационном сопротивлении".

Нефть в России

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства дал указания на выработку решений для смягчения ситуации на рынке. Хотя до того в Кремле заявляли, что падение эти на нефть для них не критично.

"Если прямо, то Путин признал поражение в нефтяной войне против Саудовской Аравии и распорядился искать пути заключения с Эр-Риядом мировой", – написал Коваленко.

Не удивительно, что на этом поприще Путина поддержал президент США Дональд Трамп, заявивший, что Россия и Саудовская Аравия вскоре могут договориться о мерах по регулированию рынка, что сразу же мотивировало фьючерсы на Brent к росту на бирже ICE.

"Но, стоит понимать, что все эти речи, манипулирующие сиюминутным ценовым балансом на рынке, прозвучали под аккомпанемент катастрофических антирекордов, в первую очередь, для самой же России", – указал на деталь Коваленко.

Так, Путин раздавал своим подчиненным указания, на фоне заявления Эр-Рияда о том, что к маю экспорт саудовской нефти превысит 10,5 млн баррелей в сутки. Именно экспорт, а не добыча. При этом средняя оценка нефтяной “корзины” ОПЕК по состоянию на 1 апреля опустилась до $16,87 за баррель, в то время, как 31 марта она удерживала планку в пределах $22,61.

Путин раздавал указания на фоне того, как стоимость российской нефти сорта Urals в порту Роттердама установила двадцатилетний антирекорд, опустившись до отметки марта 1999 года — $10,54 за баррель, что ниже ее нынешней себестоимости. Дороже российская нефть уходила только на сицилийский нефтяной терминал Аугуста по $12,79. Но и эта цена ниже ее себестоимости.

Путин раздавал своим подчиненным указания на фоне того, как сингапурская транснациональная биржевая компания Trafigura Pte Ltd объявила о сокращения в апреле мирового спроса на нефть до 35 млн баррелей в сутки.

Путин раздавал своим подчиненным указания на фоне того, как сотни миллионов баррелей саудовской нефти еще не отправились покорять европейский рынок в полной мере, а лишь загружались в танкеры.

"То есть, по сути, Саудовская Аравия, даже еще не начав воевать, выиграла войну, которую ей объявила Россия. Вот только вопрос, а примет ли Эр-Рияд капитуляцию Москвы?", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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