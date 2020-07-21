Россия продала украинский газ, который был в Крыму – СМИ

В аннексированном Россией Крыму продали 11,5 млн кубометров газа, который был добыт на месторождении в Херсонской области и закачан в Глебовское газохранилище уже после захвата полуострова.

Газ готовили к продаже с апреля. В документации торгов он значится как "имущество федеральной собственности" на основании решения подконтрольного России крымского суда. Об этом говорится в публикации "Крым. Реалии".

Как газ попал в захваченный Крым

По данным издания, газ был добыт несколько лет назад на месторождении в Стрелковом Херсонской области. Добывало его украинское ЧАО "Пласт", связанное с беглым экс-народным депутатом Украины Александром Онищенко.

"Благодаря договоренностям с "Черноморнефтегазом", который на тот момент уже контролировался российскими властями, добытый газ закачивался в Глебовское газохранилище, расположенное на аннексированном полуострове", – говорится в публикации.

Сайт установил, что газ закачали на захваченный полуостров потому, что компрессорная станция на газопроводе "Стрелково-Джанкой-Симферополь" оказалась под контролем российских военных. "В связи с чем возможность получения к ней доступа обслуживающего персонала для эксплуатации объекта, в том числе регулирования подачи газа, была исключена", – говорится в решении российского суда, на которое ссылается издание.

В итоге украинский газ был национализирован и выставлен на продажу. 30 июня 2020 года весь объем газа (11,5 млн кубометров) продали за 15,7 млн рублей (примерно 6,1 млн гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму оккупанты из-за нехватки воды стали бурить новые скважины, что приведет к подсосу подземных вод, которые засаливаются. В результате этого оставшаяся пресная вода станет более жесткой и соленой.

В феврале 2020 года в "Нафтогазе" заявили, что подадут очередной пакет документов по процессу против России за имущество, отобранное во время аннексии Крыма. Сумма иска – около $8 млрд.