Россия продала нефть ниже себестоимости: цены обрушились

Китай воспользовался рекордно низкими ценами на нефть и стал самым крупным покупателем сырья у России. При этом поставки для РФ оказались убыточными – на каждом барреле ее производители теряли минимум $3.

По данным Главного таможенного управления КНР, в апреле китайские НПЗ приобрели 7,2 млн тонн нефти в РФ, говорится в публикации ТАСС. Это около 1,75 млн баррелей в сутки, что на 17,4% больше, чем в апреле прошлого года.

Таким образом Россия вышла на первое место среди поставщиков Китая, обогнав Саудовскую Аравию. Однако итоговая калькуляция показывает, что продажи сырья в Китай для РФ являются убыточными. Об этом говорится в исследовании ценового агентства Argus Media.

Стоимость нефти

За вычетом налогов и транспортных издержек, по подсчетам агенства, Россия теряет на каждом проданном Китаю барреле нефти $3. А с учетом операционных расходов убытки будут еще большими – от минус 6 долларов до минус 8 долларов за баррель.

По примерным прикидкам экспорт нефти в Китай мог обернуться России потерями на $420 млн, а общие убытки от экспорта по всем направлением могли достичь $1-1,2 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Мировые цены на нефть упали после нового обострения отношений между США и Китаем. В среду, 27 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,41% – до $35,66.

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