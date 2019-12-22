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22 декабря • обновлено в 15:42
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Россия пригрозила США из-за санкций против "Северного потока-2"

8.4т
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Россия намерена ответить на санкции США, введенные против "Северного потока-2".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 22 декабря, передает в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти". По его словам, Кремль будет помнить о санкциях при выстраивании отношений с Вашингтоном.

При этом он добавил, что проект "Северный поток-2" будет реализован, поскольку несмотря на все угрозы США, Евросоюз понимает свой коммерческий интерес.

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Лавров пригрозил США

Лавров пригрозил США

Как писал OBOZREVATEL, США нанесли сокрушительный удар санкциями по газопроводу Путина, подписав оборонный бюджет на 2020 год, в котором также была предусмотрена военная помощь Украине.

Такое решение Штатов вызвало скандал в Европе, где сперва Германия, а затем и другие страны резко выступили против санкций.

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Тема
Санкции против России
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Петров Игорь
Петров Игорь
...не только пригрозила ,но и начала действовать в маскве срочный сбор всех таджиков дворников,все выдают лопаты и акваланги,говорят будет ответственное задание.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не печатайте слова ''Россия пригрозила США'' а то х.охлов кондратий хватит))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, мы тут со смеху помрем скоро!
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Петров Игорь
Петров Игорь
...надеюсь,немытые не дотумкают подать на госдеп в стокгольмский арбитраж?..хотя они такие тупые шо могут.
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