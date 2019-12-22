Россия пригрозила США из-за санкций против "Северного потока-2"

Россия намерена ответить на санкции США, введенные против "Северного потока-2".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 22 декабря, передает в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти". По его словам, Кремль будет помнить о санкциях при выстраивании отношений с Вашингтоном.

При этом он добавил, что проект "Северный поток-2" будет реализован, поскольку несмотря на все угрозы США, Евросоюз понимает свой коммерческий интерес.

Лавров пригрозил США

Как писал OBOZREVATEL, США нанесли сокрушительный удар санкциями по газопроводу Путина, подписав оборонный бюджет на 2020 год, в котором также была предусмотрена военная помощь Украине.

Такое решение Штатов вызвало скандал в Европе, где сперва Германия, а затем и другие страны резко выступили против санкций.

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