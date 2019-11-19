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19 ноября • обновлено в 11:30
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Украина жестко разнесла скидку Путина на газ: что ответили

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"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Если посчитать, то эта "скидка", о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже о новых исках... То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", – сказал Витренко.

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Украина ответила о скидке на газ

Украина ответила о скидке на газ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Юрий Витренко Владимир Путин
Место
Украина
Теги
транзит газа газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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Ukraine The
Ukraine The
Ну значит будут сосать йух. Не скидки, не мифических миллиардов. Как говориться - лучше синица в руке, чем журавль в небе.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
О том, что Нафтогаз типа выиграл, мы сколько читаем? Третий год пошел. А из финансовых движений, только списанные для себя любимых премии. У вас все победы, какие-то абстрактные. Они вроде и есть, но только на бумаге. А бумагой вы подтереться можете, больше ничего.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну да, лучше 3 лярда еще не выигранного суда, чем ежегодные деньги за транзит и скидку на газ! укрологика непобедима!
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