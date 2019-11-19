Украина жестко разнесла скидку Путина на газ: что ответили

"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Если посчитать, то эта "скидка", о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже о новых исках... То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", – сказал Витренко.

Украина ответила о скидке на газ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

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