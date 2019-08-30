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Влетит России в копейку: на Крымский мост решили потратить огромную сумму

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В России решили построить новую трассу от Краснодара до моста в аннексированный Крым. На это потратят около $2 млрд.

Так оккупационные власти собираются разгрузить подходы к Крымскому мосту, сообщает "Коммерсант".

"Новая дорога должна пройти южнее основной трассы А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, и стать "главной дорогой Краснодарского края". Предполагается построить 128 км, завершив работы в 2022 году", – пишет издание.

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Стоимость постройки 1 км дороги оценивают в 1 млрд рублей. Таким образом, весь проект обойдется не меньше чем в 128 млрд рублей или $1,92 млрд.

Проект новой трассы планируют представить 10 сентября.

Крымский мост

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, в России СМИ активно распространили информацию о якобы рекорде по трафику на незаконно построенному Крымскому мосту, соединяющим полуостров с Краснодарским краем.

Тем временем в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вот идиоты. Мост рухнет на днях, а они дорогу строить собираются.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Плять, ну че в Украине такими темпами не строят?!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Алексей Смирнов, Такими темпами там только перекрашивают все в жовто блакитне!
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