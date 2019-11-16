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16 ноября • обновлено в 04:19
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Потеряет звание "страны-бензоколонки": стало известно о новых проблемах России

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Россия теряет свои доходы от продажи нефти и газа, за счет которых зарабатывает на жизнь. Скоро она простится даже со званием "страны-бензоколонки".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он обратил внимание, что статистика Федеральной таможенной службы РФ и прогноз Международного энергетического агентства показали одинаковую картину – резкое падение энергетических доходов и потенциала РФ.

"Согласно статистике ФТС, за 9 месяцев 2019 года Россия выручила $90,43 млрд на экспорте нефти, что на $3,8 млрд меньше показателя за аналогичный период 2018 года, при том, что экспорт вырос. Это стало следствием падения цен, но дилемма в том, что помимо этого эффекта с 2021 года будет играть роль и фактор падения добычи в самой РФ из-за истощения месторождений и невозможности разрабатывать новые", – привел данные российских таможенников Коваленко.

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А вот с газом у России ситуация еще хуже. "Падение доходов проходит под аккомпанемент не только падения цен на “голубое золото”, но и сокращения самих поставок. За 9 месяцев 2019 года было экспортировано 159,7 млрд кубометров газа, что на 3,8% меньше, чем за тот же период 2018 года, а по доходам “Газпрому” удалось выручить на 12,1% меньше чем год назад – $31,1 млрд", – цитирует ФТС эксперт.

От отмечает, что, согласно официальным российским прогнозам, с 2030 по 2035 года Россия из чистого экспортера перейдет в стан импортеров. Она сможет добывать не более 6 млн баррелей нефти в сутки, чего с трудом хватит, чтобы обеспечивать ее собственные потребности.

И вот в унисон столь неоптимистичным цифрам 13 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз “World Energy Outlook 2019”, в котором предрекло России в ближайшие 10 лет потерю европейского газового рынка.

"К 2030 году, согласно прогнозу МЭА, поставки газа из РФ в ЕС сократятся до 110–123 млрд куб. м в год. Такое сокращение экспорта станет следствием масштабной экспансии сжиженного природного газа, который к 2030 году займет более 53% мирового рынка. А потому, “почетное” звание “страна-бензоколонка” и вправду России осталось носить не так долго", – написал Коваленко.

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Темы
Мировые цены на нефть Добыча газа Цена на газ
Персона
Злой одессит
Место
Россия
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
На куй вы чужое бабло считаете?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
фразой "Смотри, Россия рушится!" среднестатистического xoxлa можно обмануть до шестисот раз в день.
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