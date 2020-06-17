Россия попросила от Дании уступок для "Северного потока-2"
Компания Nord Stream 2 AG, которая строит российский газопровод "Северный поток-2", попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в работах в акватории этой страны.
Об этом сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG, говорится в публикации РБК. Ранее Копенгаген разрешил использовать при строительстве только суда, способные удерживаться в заданной точке, не бросая якорей.
Теперь Nord Stream 2 AG (компания принадлежит "Газпрому") подала в Датское энергетическое агентство просьбу разрешить ей использовать якорные трубоукладчики.
"Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", – отметили в компании.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".
21 мая Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.
Группа сенаторов США из обеих партий готовит законодательство, которое расширит санкции против "Северного потока-2". Они коснутся, в том числе, страховых компаний, которые будут работать с российскими судами, участвующими в строительстве трубопровода.
В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".
Новые санкции США сделают невозможным завершение строительства "Северного потока-2". Документ с новыми ограничениями уже опубликовали сенаторы.
Ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их СПГ (сжиженный природный газ). Об этом сообщил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.