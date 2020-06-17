Россия попросила от Дании уступок для 'Северного потока-2'

Компания Nord Stream 2 AG, которая строит российский газопровод "Северный поток-2", попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в работах в акватории этой страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG, говорится в публикации РБК. Ранее Копенгаген разрешил использовать при строительстве только суда, способные удерживаться в заданной точке, не бросая якорей.

Теперь Nord Stream 2 AG (компания принадлежит "Газпрому") подала в Датское энергетическое агентство просьбу разрешить ей использовать якорные трубоукладчики.

"Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".