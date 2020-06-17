Крутихин пояснил, как Россия просчиталась с "Северным потоком-2"

Андрей Довгань Рынки и компании 17:15, 17.06.2020

С помощью газопровода "Северный поток-2" Россия хотела наказать Украину. Но вместо этого практически впустую потратила сотни миллиардов долларов.

Об этом сказал российский экономический аналитик Михаил Крутихин в интервью Виталию Портникову на "Радио Свобода".

По его словам, одним росчерком пера под законом о военном бюджете США американский президент Дональд Трамп положил конец господству "Газпрома" в Европе и возможности превращения его в оружие.

"Была геополитическая задумка российского руководства обойти Украину с севера и с юга, замкнуть кольцо в Австрии и пустить газ в Европу по этим новым маршрутам, лишить Украину транзита российского газа, наказать на $2-3 млрд в год. Россия, по моим подсчетам, потратила уже больше $100 млрд на выполнение такой геополитической задачи, но она не была достигнута", – сказал Крутихин.

Он отметил, что когда США ввели санкции, "Газпром" долго сопротивлялся, вел упорные переговоры. Однако ему пришлось подписать новое транзитное соглашение с Украиной.

"Это был конец всей геополитической задачи обхода Украины, лишения ее транзита и так далее. То есть соглашение было подписано на тех условиях, о которых "Газпром" и подумать раньше не мог. Подействовали американские санкции", – объяснил Крутихин.

Не имеет шансов, чтобы заработать

Эксперт отметил. что "Северный поток–2", столкнувшись с американскими санкциями, встал на месте без всякой перспективы продвижения вперед. А кроме провала геополитической задачи (навредить Украине) у газопровода была и "материальная" задача – обогатить подрядчиков из числа ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. И с ней, по мнению Крутихина, все как раз хорошо.

"Задача обогащения подрядчиков за счет перевода денег из кармана государственной компании "Газпром" в частные карманы этой компании выполнена. В принципе, главным участникам этого проекта все равно, будет или не будет работать "Северный поток–2". На мой взгляд, этот газопровод сейчас не имеет шансов на то, чтобы заработать", – подытожил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".

  • 21 мая Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.

  • Группа сенаторов США из обеих партий готовит законодательство, которое расширит санкции против "Северного потока-2". Они коснутся, в том числе, страховых компаний, которые будут работать с российскими судами, участвующими в строительстве трубопровода.

  • В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

  • Новые санкции США сделают невозможным завершение строительства "Северного потока-2". Документ с новыми ограничениями уже опубликовали сенаторы.

  • Ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их СПГ (сжиженный природный газ). Об этом сообщил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

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