Россия погрузла в "Северном потоке-2", который могут не достроить, – советник главы "Нафтогаза"

Советник главы "Нафтогаза" Лана Зеркаль заявила, что не верит, что "Северный поток-2" достроят, при этом отметила: "россияне в нем очень сильно погрузли".

Об этом она сказала в интервью НВ. "Я не верю в этот проект, хотя и погрязли россияне в нем очень сильно", – сказала Зеркаль. По ее словам, помимо санкций, достройке "Северного потока-2" препятствует и конъюнктура европейского рынка.

Так, рынок газа в Европе уже не будет расти высокими темпами, а экологическая стратегия и финансовая помощь ЕС не предусматривают дополнительных инвестиций в нефть и газ, отметила Зеркаль. Это, в свою очередь, влияет и на текущую политику Газпрома в отношении Украины.

"Все рассчитывали, что Газпром не будет выполнять договор (о транзите газа, – ред.), Но Газпром выполняет его в полном объеме, платит даже за те объемы газа, которые не выбирает", – сказала советник главы Нафтогаза.

Отметим, газопровод "Северный поток-2" пойдет в обход Украины. Сейчас Россия вынуждена использовать украинскую газотранспортную систему, чтобы продавать свое голубое топливо в ЕС. Если бы новый газопровод запустили, Украина могла бы потерять миллиарды долларов доходов от транзита. Кроме того, страна-агрессор полностью бы потеряла зависимость от украинской ГТС.

Как рассказывают в "Нафтогазе", эта зависимость – одна из причин, по которой Кремль сдерживается от масштабной военной агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.