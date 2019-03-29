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Россия ответила ЕС на новый удар по газопроводу Путина

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока-2" не повлияет на заявленные сроки реализации проекта.

"Я уверен, что эти поправки не окажут негативного действия на реализацию проекта "Северный поток-2". Очевидно, что проект коммерческий, в нем заинтересованы европейские компании, европейские потребители", – сообщил Новак в кулуарах Красноярского экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, газопровод реализуется, инвестируется и идет в соответствии с планами и с дорожной картой.

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Российский министр также добавил, что новые поправки более мягкие, чем тот вариант, который рассматривался изначально.

Новак отметил, что они позволяют регулятору, на территории которого проходит газопровод с морской части на сухопутную, самостоятельно принимать решение о регулировании и соответствии в пределах территориальных вод страны.

Россия ответила ЕС на новый удар по газопроводу Путина

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия ответила ЕС на новый удар по газопроводу Путина

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Скоро нерабы станут ещё нерабее.
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
До тупых бандер через год информация доходит)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
печально что германия поддерживает нового фюрера топереча в россии.история ненаучила немцев.
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