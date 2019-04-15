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/Рынки и компании

Россия отреагировала на удар Европы по "Северному потоку-2"

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Поправки к Газовой директиве, внесенные Советом Европейского союза, не поменяют правовые рамки сооружения газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Реализация проекта продолжается в полном соответствии с действующим законодательством", – сообщил Йенс Мюллер – официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства "Северного потока-2", передает ТАСС.

По его словам, строительство российского газопровода продолжается при полной поддержке финансовых инвесторов.

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"Соглашение о внесении поправок в Газовую директиву не меняет правовые рамки строительства "Северного потока-2", – резюмировал Мюллер.

Россия отреагировала на удар Европы по "Северному потоку-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия отреагировала на удар Европы по "Северному потоку-2"

​Как сообщал OBOZREVATEL:

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Комментарии на сайте не модерированы
М Олег
М Олег
Прочитайте директиву на сайте ЕС, а ни на площадках украинских СМИ!!! Она принята в пользу Газпрома и поставки сжиженного газа из США теперь совсем потеряли свою актуальность!!! Более того она нпцелена на дальнейшее сотрудничество по поставкам газа из РФ!!!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украине не нужен транзит газа по ГТС. Майданные главари прекрасно зарабатывают на убийстве своих граждан на Донбассе.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Яворский Сергей, тебя похоже уже убило...
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
З економічної точки зору ці два Північні потоки абсолютно провальні, оскільки на їхню окупність буде потрібно кілька десятків років! Але за цей час потреба в газі значно зменьшиться за рахунок відновлювальних джерел енергії та більшої енергоефективності виробництва. Але, звісно, кремлівська ОЗГ "закопує в землю" сотні мільярдів доларів лише для того, щоб на т.зв. "розпилах" могла фантастично збагачуватися путінський мафіозний клан!
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Соломко Олесь, Стоимость Потока около 10 миллиардов. Причём, часть вносят компании-партнёры. Стоимость транзита через ГТС Украины 3 миллиарда в год. Ну и прекращение мозгодротства тоже чего-то да стоит :)
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Соломко Олесь, Разумной альтернативы кроме атомной энергии сейчас нет. А термояд, бог весть, когда допилят. Атомные станции строятся очень долго, и строить их могут не только лишь все, мало кто может это делать :) Ну а иметь на коммуникациях нестабильное бандитское государство, шантажирущее перекрытием вентиля и вымогающее бабло очень неприятно. Поэтому газопровод поддержат в Европе. Потому как это выгодней, чем вкладывать в стадо бабуинов с огнестрелом :)
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