Россия отреагировала на удар Европы по "Северному потоку-2"

Поправки к Газовой директиве, внесенные Советом Европейского союза, не поменяют правовые рамки сооружения газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Реализация проекта продолжается в полном соответствии с действующим законодательством", – сообщил Йенс Мюллер – официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства "Северного потока-2", передает ТАСС.

По его словам, строительство российского газопровода продолжается при полной поддержке финансовых инвесторов.

"Соглашение о внесении поправок в Газовую директиву не меняет правовые рамки строительства "Северного потока-2", – резюмировал Мюллер.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.