Россия остановила поставки газа в Европу через Польшу

Россия полностью прекратила поставки газа в Европу по трубопроводу "Ямал - Европа". Причина – падение спроса и цен на сырье.

Об этом со ссылкой на данные немецкой компании Gascade сообщил ТАСС. Поставки российского газа на польско-германской границе начали снижаться с выходных и уже к утру вторника упали до нуля.

Вечером насосы вновь заработали, однако уже в реверсном режиме – газ качают не из России на Запад, а из Германии в Польшу.

Падение спроса на российский газ

Почему газ из РФ стал не нужен

17 мая закончилось действие долгосрочного соглашения между Россией и Польшей о транзите газа на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа". Теперь поставки ведутся на основе аукционов – то есть ситуативно, когда у кого-то есть потребность в каком-то объеме газа. Их проводит оператор ГТС Польши – компанией Gaz-System.

В понедельник вечером на аукционе с поставкой в течение дня мощности польского участка трубы зарезервированы не были. А утром во вторник на аукционе было забронировано 3,7% мощности трубы. Причина – в переизбытке газа на рынке Европы (и как следствие – в падении на него спроса и цен).

Альтернативой для поставок газа из России в Германию остается "Северный поток". Однако, отмечает агентство, судя по данным оператора газопровода, прокачка по нему увеличена не была.

Параллель с Украиной

В этой ситуации проигрывает не только Россия (чей газ стал не востребован в Европе), но и Польша. Последняя с завершением долгосрочного контракта на транзит газа из РФ на Запад потеряла гарантированный источник дохода и перешла на "разовые заработки" на аукционах.

Другими словами, принцип "качай и плати" теперь не работает. Как объяснял на своей странице в Facebook директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, изначально российские власти планировали по такому же сценарию лишить транзита Украину, однако благодаря подписанному в конце прошлого года контракта вынуждена сохранять объемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ в Европе установили новый антирекорд: 22 мая они упали сразу на 19% – с $45 до $34 за тысячу кубометров. Это более чем вдвое меньше, чем стоит его добыча и доставка из РФ.

27 мая Россия резко снизила прокачку газа через Польшу ("Ямал-Европа") и отказалась от принципа "качай и плати". Изначально российские власти планировали по такому же сценарию лишить транзита Украину, однако благодаря подписанному в конце прошлого года контракта вынуждена сохранять объемы.

Началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.