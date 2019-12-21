Россия заключит с Украиной новый договор на транзит газа: в Москве сообщили о важных договоренностях

Россия заключит соглашение с Украиной на транзит газа после 2020 года. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он также сообщил детали сделки.

"Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – соглашение на бронирование мощностей. Кроме того, Украина гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, добавил Миллер.

"Газпром будет транзитировать через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа", – сказал Миллер.

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