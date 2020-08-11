Россия объединилась с Германией в защиту "Северного потока-2"

Ярослав Маркин Рынки и компании 15:46, 11.08.2020

Россия объединилась с Германией вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток-2", которому с помощью новых санкций противодействуют США.

Об по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщили РИА Новости.

"Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", – сказал Лавров.

По его словам, проект по строительству газопровода позитивно оценивают все европейские страны, столкнувшиеся с "беспрецедентным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Дания, ранее жестко выступавшая против российского газопровода, дала добро использовать трубоукладочные суда с якорями и без них для завершения строительства.

4 августа стало известно, что на решение так и не была подана апелляция. Таким образом Дания окончательно дала согласие на дальнейшее строительство газопровода.

11 августа впервые участник проекта "Северный поток–2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

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