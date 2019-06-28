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Поставки газа в Украину: Россия внезапно пошла на уступки

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Минэкономразвития РФ удовлетворило заявки компаний "Роснефть" и "Лукойл" на поставку сжиженного газа в Украину в течение июля. Ранее Россия ввела санкции и оставила возможность поставок только по спецразрешениям.

Об этом со ссылкой на заявления трейдеров сообщило издание enkorr. "В случае с "Роснефтью", ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешении ФСТЭК", — сообщил источник.

Квота составляет 43 тыс. т. Ожидается, что компания "Укрэнерджи", которая является поставщиком ресурса "Лукойла", ожидает на июль поставку 15 тыс. т. Кроме того, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителейна транзитные поставки СУГ в Украину.

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"Объем транзита ожидается на уровне 30–35 тысяч тонн", — сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, речь идет об объеме "Тенгизшевройла". По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном СУГ.

В то же время есть опасения, что из-за ремонтных работ на Локосовском ГПЗ "Лукойла", может сократиться поставка СУГ компанией в Украину. Напомним, что этот ГПЗ является основным поставщиком широкой фракции легких углеводородов для Пермского НПЗ компании, с которого осуществляются отгрузки в адрес "Укрэнерджи".

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия приняла решение с 1 июня поставлять нефтепродукты и сжиженный газ в Украину только по специальным разрешениям.

Украинские предприятия обеспечивают только 20% потребности в светлых нефтепродуктах. Остальное приходится импортировать. Сжиженный газ, бензин и дизель поставляют в основном из трех стран – РФ, Беларусь (перерабатывает российскую нефть) и Казахстан. При этом Россия имеет влияния на все перечисленные источники нефтепродуктов.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Теги
санкции газ
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Идьёты! Изначально говорилось, что такие поставки будут проводиться по спецразрешению.
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Бедный Петр
Бедный Петр
и что тут неожиданного? Спецразрешение дали, вот и пустили
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ефимов владимир
ефимов владимир
Бедный Петр, ну перемога же нужна.
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