Россия нашла замену США: Кремль обзавелся новым союзником

Россия впервые в истории начала вкладывать основную часть своей валюты в покупку ценных бумаг Китая.

Это следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка РФ, сообщает "Лента". "Объем вложений в китайские облигации достиг $65 млрд, что составляет 13,4% из общих $487,4 млрд золотовалютных резервов ЦБ по состоянию на конец марта (последние доступные данные)", – говорится в сообщении.

При этом юань по-прежнему уступает доллару и евро по объему вложений: 14,2% в юанях против 23,6% в долларах и 30,3% в евро. Однако большая часть активов в долларах выпущена не США, а эмитентами других стран, а номинированные в евро активы выпущены разными европейскими странами: Германией (13,2%), Францией (11,6% ), Нидерландами (2,5%).

"Таким образом, Китай впервые стал лидером именно среди иностранных эмитентов, в государственные бумаги которых вложился российский ЦБ. Первое место с долей 18,2% занимает монетарное золото в хранилищах регулятора", – сообщает издание.

По состоянию на конец марта 2018 года лидером были США — в их бумагах было размещено 29,2% российских золотовалютных резервов. Однако затем ЦБ начал активно распродавать казначейские облигации США в пользу золота и бумаг других государств.

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