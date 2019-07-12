Россия начала поставки ракет в страну НАТО: в США готовят новый удар

Министерство обороны Турции 12 июля начало принимать зенитно-ракетные комплексы С-400 из России.

Об этом заявили в турецком Министерстве обороны, передает NTV. Первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, входящую в НАТО, и пригрозили санкциями.

С-400 Википедия

Так, 20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

Поставку уже подтвердили и в Минобороны РФ, передает "Говорит Москва". Доставка остальных элементов С-400 будет осуществлена "в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки". Отреагировали на ситуацию и в НАТО. Они, по данным AFP, выразили озабоченность.

Второй военно-транспортный самолет РФ с партией комплекта С-400 "Триумф" на борту вылетит в Турцию в ближайшее время, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. "Третья часть поставки - более 120 зенитных управляемых ракет различных типов - будет отправлена позднее, ориентировочно в конце лета, морским транспортом", – сказал собеседник агентства.

Видео: Kotsnews

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение РФ в 2007 году.

С-400 предназначены для обороны воздушного пространства и способны сбивать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, а также поражать гиперзвуковые цели и защищать территорию в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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