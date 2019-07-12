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Россия начала поставки ракет в страну НАТО: в США готовят новый удар

8.6т Читать материал на украинском

Министерство обороны Турции 12 июля начало принимать зенитно-ракетные комплексы С-400 из России.

Об этом заявили в турецком Министерстве обороны, передает NTV. Первые компоненты ЗРК были доставлены на военную базу в провинцию Анкара.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, входящую в НАТО, и пригрозили санкциями.

С-400

С-400

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Так, 20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением Анкары и Москвы о поставках С-400.

Поставку уже подтвердили и в Минобороны РФ, передает "Говорит Москва". Доставка остальных элементов С-400 будет осуществлена "в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки". Отреагировали на ситуацию и в НАТО. Они, по данным AFP, выразили озабоченность.

Второй военно-транспортный самолет РФ с партией комплекта С-400 "Триумф" на борту вылетит в Турцию в ближайшее время, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. "Третья часть поставки - более 120 зенитных управляемых ракет различных типов - будет отправлена позднее, ориентировочно в конце лета, морским транспортом", – сказал собеседник агентства.

Видео: Kotsnews

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение РФ в 2007 году.

С-400 предназначены для обороны воздушного пространства и способны сбивать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, а также поражать гиперзвуковые цели и защищать территорию в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
оружие санкции
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Турция идет по стопам Индии. Скоро этот пацакский хлам начнет ломаться и взрываться, турки отгребши от США санкций выставят пацакам рекламацию и анулируют договор.
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Кастрюлеголовый Скакунец
Кастрюлеголовый Скакунец
Карпенко Алексей, они сделали этот выбор после того, как в йемене петриоты уничтожали сами себя :) А индусам надо правильно и во время научиться ТО проводить. Скоро у них и другая техника начнет и взрываться.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Как только Дуркаина начнёт поставлять свои модернизированные рогатки все остальные откроют рты и отойдут в сторону.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Да нормально все - идет обычная для великих стран борьба за рынок вооружений. А школьникам младших классов пока стоит потренироваться в поставках военных поделок, которые они по недоразумения называют БТР. Всем ясно, на кого намекаю?
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