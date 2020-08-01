Российский политтехнолог сказал, во сколько Кремлю обходится война на Донбассе

Российский политтехнолог Вадим Самодуров признал, что Россия тратит на содержание "ЛДНР" около $2 млрд в год. Это деньги российских налогоплательщиков, уходящие в никуда.

Самодуров в 2014 году приехал на Донбасс, чтобы курировал пресс-центр "Новороссия". В интервью "Новой газете" он заявил, что донбасская авантюра обернулась для России крахом, позором, недоумением и тупиком.

Оккупированные части Донецкой и Луганской областей Самодуров охарактеризовал как "малоуправляемые, плохоконтролируемые территории. С мертвой экономикой, с разваленной инфраструктурой".

"Эти территории мы должны содержать, кормить, обеспечивать, защищать. Мы делаем это почти семь лет. И продолжаем это делать. И вынуждены будем это делать еще очень долго, судя по всему. По разным оценкам, ежегодно Россия вливает в Донбасс от 4 до 6 млрд долларов в год. 6 млрд это конечно завышенная оценка. На мой взгляд, реалистичные цифры – это около 150 млрд рублей в год", – сказал кремлевский политтехнолог.

Он также заявил, что деньги Россия берет из карманов своих граждан, но они уходят в никуда.

"Даже если допустить, что они все расходуются целевым образом, а это далеко не так, то это деньги, которые мы вливаем в ничью (уж точно не в свою!) территорию. И это ощутимая нагрузка на российский бюджет и на наших налогоплательщиков, особенно в условиях экономического кризиса, спада и падения доходов от продажи нефти и газа", – подытожил Самодуров.

На это интервью обратил внимание блогер Денис Казанский, который посмеялся с того, что слова Самодурова, разжигавшего войну в 2014 году, в 2020 году превратились в "укропропаганду".

"То, что в 2014 году такие Самодуровы называли "фейками укроСМИ", теперь они признают реальностью и правдой. И это и есть главный итог прихода русского мира в восточную Украину. Донецкая и Луганская области действительно превратились в малоуправляемые, плохоконтролируемые территории с мертвой экономикой и разваленной инфраструктурой", – написал Казанский в своем блоге.

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