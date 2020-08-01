МоваЯзык

Топ-темы:

Российский политтехнолог сказал, во сколько Кремлю обходится война на Донбассе

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
3,7 т.
Российский политтехнолог сказал, во сколько Кремлю обходится война на Донбассе

Во сколько России обходится содержание "ЛДНР". Коллаж Обозревателя

Российский политтехнолог Вадим Самодуров признал, что Россия тратит на содержание "ЛДНР" около $2 млрд в год. Это деньги российских налогоплательщиков, уходящие в никуда.

Самодуров в 2014 году приехал на Донбасс, чтобы курировал пресс-центр "Новороссия". В интервью "Новой газете" он заявил, что донбасская авантюра обернулась для России крахом, позором, недоумением и тупиком.

Оккупированные части Донецкой и Луганской областей Самодуров охарактеризовал как "малоуправляемые, плохоконтролируемые территории. С мертвой экономикой, с разваленной инфраструктурой".

"Эти территории мы должны содержать, кормить, обеспечивать, защищать. Мы делаем это почти семь лет. И продолжаем это делать. И вынуждены будем это делать еще очень долго, судя по всему. По разным оценкам, ежегодно Россия вливает в Донбасс от 4 до 6 млрд долларов в год. 6 млрд это конечно завышенная оценка. На мой взгляд, реалистичные цифры – это около 150 млрд рублей в год", – сказал кремлевский политтехнолог.

Он также заявил, что деньги Россия берет из карманов своих граждан, но они уходят в никуда.

"Даже если допустить, что они все расходуются целевым образом, а это далеко не так, то это деньги, которые мы вливаем в ничью (уж точно не в свою!) территорию. И это ощутимая нагрузка на российский бюджет и на наших налогоплательщиков, особенно в условиях экономического кризиса, спада и падения доходов от продажи нефти и газа", – подытожил Самодуров.

На это интервью обратил внимание блогер Денис Казанский, который посмеялся с того, что слова Самодурова, разжигавшего войну в 2014 году, в 2020 году превратились в "укропропаганду".

"То, что в 2014 году такие Самодуровы называли "фейками укроСМИ", теперь они признают реальностью и правдой. И это и есть главный итог прихода русского мира в восточную Украину. Донецкая и Луганская области действительно превратились в малоуправляемые, плохоконтролируемые территории с мертвой экономикой и разваленной инфраструктурой", – написал Казанский в своем блоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отобрали здание, которое принадлежало Донецкой академии парикмахерского искусства – филиалу Киевского института культуры.

На территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

"Полевой командир ДНР" Александр Ходаковский похвастал, что "отжал" несколько грузовиков, асфальтоукладчиков и экскаваторов, которые террористы обнаружили на одном из пустырей в центре Донецка.

Украинские предприниматели, чей бизнес сохранился в "ДНР", оказались даже в худшем положении, чем те, которые потеряли все и выехали с оккупированных территорий.

"Полевой командир ДНР" Александр Ходаковский признался, что в 2014 году террористы на оккупированных территориях занимались грабежом и вымогательством у бизнеса.

РоссияВойна на ДонбассеДенис Казанский
Поделиться в Facebook
  2. Экономика
  3. Рынки и компании