Российский нефтяник предрек обвал цен на нефть в Европе

Переполнение нефтехранилищ, из-за которого обвалились цены на американскую нефть WTI, в Европе может произойти уже в мае.

Об этом заявил вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде".

Обвал цен на нефть

По его словам, сейчас нефть никто не покупает из-за коронавируса, а производители не останавливают добычу, поскольку думают, что должны быть конкуренты, которые "умрут" раньше. Это привело к тому, что основной торговый хаб для сырой нефти в Кушинге (штат Оклахома, США) сейчас практически заполнен.

В Европе пока ситуация не такая катастрофическая. Там хранилища еще не заполнены до конца.

"Но есть такой риск, что в конце мая – начале июня такая ситуация может начаться в Европе", – спрогнозировал Федун.

Избежать переполнения хранилищ можно будет лишь, если все производители сократят добычу нефти, как это было оговорено в рамках нового соглашения ОПЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.