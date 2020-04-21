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21 апреля • обновлено в 11:40
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Российский нефтяник предрек обвал цен на нефть в Европе

1.8т
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Переполнение нефтехранилищ, из-за которого обвалились цены на американскую нефть WTI, в Европе может произойти уже в мае.

Об этом заявил вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью "Комсомольской правде".

Обвал цен на нефть

Обвал цен на нефть

По его словам, сейчас нефть никто не покупает из-за коронавируса, а производители не останавливают добычу, поскольку думают, что должны быть конкуренты, которые "умрут" раньше. Это привело к тому, что основной торговый хаб для сырой нефти в Кушинге (штат Оклахома, США) сейчас практически заполнен.

В Европе пока ситуация не такая катастрофическая. Там хранилища еще не заполнены до конца.

"Но есть такой риск, что в конце мая – начале июня такая ситуация может начаться в Европе", – спрогнозировал Федун.

Избежать переполнения хранилищ можно будет лишь, если все производители сократят добычу нефти, как это было оговорено в рамках нового соглашения ОПЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

  • В марте на страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

  • Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

  • В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

  • Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

  • Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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