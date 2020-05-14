"Газпром" из-за обвала рубля получил миллиардные убытки – СМИ

Российский "Газпром" из-за обвала рубля впервые за последние 10 лет в I квартале 2020 года получил убытков на 306 млрд рублей (примерно $4,135 млрд).

И это при том, что на этот период приходится отопительный сезон, во время которого компания раньше получала рекордные прибыли. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании. За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей чистой прибыли (около $2,7 млрд).

Рекордные убытки "Газпрома"

По итогам I квартала стоимость чистых активов "Газпрома" – 11,28 трлн рублей после 11,334 трлн рублей на 31 декабря 2019 года, т.е. за последний квартал она снизилась на 306 млрд рублей. "Величина изменения стоимости активов за квартал точно соответствует размеру чистой прибыли (убытка) за квартал", – объяснили в агентстве.

Почему "Газпром" ушел в минус

Доходы "Газпрома" упали из-за снижения объемов добычи газа на 10% и экспорта на 20%. Также на финансовый результат мог повлиять обвал стоимости рубля почти на 20%. "В течение квартала курс доллара США повысился с 61,90 руб./$ на 31 декабря 2019 года до 76,40 руб./$ на 7 апреля 2020 года", – подытожили в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

Убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд). Чтобы закрыть дыру в бюджете, Минфин РФ начал продажу валюты.