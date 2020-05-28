Российский газ упадет в цене ниже нуля, продавцам придется доплачивать – Московская биржа

Московская биржа ожидает отрицательные цены на российскую нефть в июне, а уже в ближайшие дни – падение стоимости газа ниже нуля. Фактически это означает, что покупателям будут доплачивать за то, чтобы они забрали товар.

"CME Group проинформировала своих участников клиринга о возможности торговли расчетными фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil и на природный газ (на базисе Henry Hub) по отрицательным ценам", – сообщается в письме, которое Московская биржа разослала участникам торгов, передает ТАСС.

Цены исполнения расчетных фьючерсов определяются по расчетной цене соответствующих поставочных фьючерсов, торги которыми проводит биржа NYMEX.

Российский газ korrespondent.net

Мосбиржа, в соответствии с рекомендациями комитета по срочному рынку от 22 апреля 2020 года, может сдвигать границы ценового диапазона по контрактам в ходе вечерней торговой сессии. Кроме того, 28 апреля 2020 года комитет рекомендовал не проводить торги с 10:00 до 14:00 мск в день исполнения фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil, если определенное биржей значение цены исполнения контракта ниже минус $0,5.

В конце апреля впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения – до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Обвалу цен предшествовало рекордное падение спроса на нефть, а также почти полное заполнение мировых нефтехранилищ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за коронакризиса и нефтяной войны ВВП России упал почти на треть и сможет восстановиться не раньше 2022 года. В апреле 2019 года баррель нефти российской марки Urals стоил $71,5, а в этом году его цена составила только $18,2 доллара. По словам старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, потери экономики РФ от карантина и от нефтяной войны соотносятся примерно как 3:2.