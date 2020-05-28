Главная Новости
28 мая • обновлено в 10:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Российский газ упадет в цене ниже нуля, продавцам придется доплачивать – Московская биржа

3.1т
Читать материал на украинском

Московская биржа ожидает отрицательные цены на российскую нефть в июне, а уже в ближайшие дни – падение стоимости газа ниже нуля. Фактически это означает, что покупателям будут доплачивать за то, чтобы они забрали товар.

"CME Group проинформировала своих участников клиринга о возможности торговли расчетными фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil и на природный газ (на базисе Henry Hub) по отрицательным ценам", – сообщается в письме, которое Московская биржа разослала участникам торгов, передает ТАСС.

Цены исполнения расчетных фьючерсов определяются по расчетной цене соответствующих поставочных фьючерсов, торги которыми проводит биржа NYMEX.

Российский газ

Российский газ

korrespondent.net

Мосбиржа, в соответствии с рекомендациями комитета по срочному рынку от 22 апреля 2020 года, может сдвигать границы ценового диапазона по контрактам в ходе вечерней торговой сессии. Кроме того, 28 апреля 2020 года комитет рекомендовал не проводить торги с 10:00 до 14:00 мск в день исполнения фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil, если определенное биржей значение цены исполнения контракта ниже минус $0,5.

В конце апреля впервые в истории стоимость фьючерса на нефть американской марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения – до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Обвалу цен предшествовало рекордное падение спроса на нефть, а также почти полное заполнение мировых нефтехранилищ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за коронакризиса и нефтяной войны ВВП России упал почти на треть и сможет восстановиться не раньше 2022 года. В апреле 2019 года баррель нефти российской марки Urals стоил $71,5, а в этом году его цена составила только $18,2 доллара. По словам старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, потери экономики РФ от карантина и от нефтяной войны соотносятся примерно как 3:2.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
газ нефть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги