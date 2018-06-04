Российские олигархи захотели продать известный ТРЦ в Киеве

Компания "ТПС Недвижимость", подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.
Переговоры находятся на продвинутой стадии, однако сделка пока не закрыта, сообщает "Коммерсант".
"Потенциальный покупатель ищет кредитора. Это требует времени, так как у местных банков есть проблемы с ликвидностью", – заявил источник издания.
Актив российская компания может продать за 270–315 млн долларов. Примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на украинский рынок.
При этом в "ТПС Недвижимость" не ответили на запрос журналистов. В Dragon Capital от комментариев отказались.
Ранее OBOZREVATEL писал, как Ротенберг наживается на Украине.
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