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Российские олигархи захотели продать известный ТРЦ в Киеве

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Компания "ТПС Недвижимость", подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Переговоры находятся на продвинутой стадии, однако сделка пока не закрыта, сообщает "Коммерсант".

"Потенциальный покупатель ищет кредитора. Это требует времени, так как у местных банков есть проблемы с ликвидностью", – заявил источник издания.

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Актив российская компания может продать за 270–315 млн долларов. Примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на украинский рынок.

При этом в "ТПС Недвижимость" не ответили на запрос журналистов. В Dragon Capital от комментариев отказались.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Ротенберг наживается на Украине.

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Тема
Санкции против России
Персона
Аркадий Ротенберг
Место
УкраинаКиев
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