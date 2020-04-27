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27 апреля • обновлено в 13:32
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/ Рынки и компании

Российская нефть Urals стала дороже, чем эталонный сорт Brent

3.9т
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Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов в пятницу поднялась до $16,39 за баррель в Северо-Западной Европе и одновременно упала до $14,94 за баррель в Южной Европе.

Об этом говорится в отчете ценового агентства Argus в понедельник, 27 апреля. Таким образом в Северо-Западной Европе российская нефть стала дороже за сорт Brent, который стоил $15,34/барель.

Стоимость российской нефти Urals

Стоимость российской нефти Urals

"Цена на Urals в Северо-Западной Европе выросла на $1,05 доллара за баррель относительно Brent, до премии $0,2 за баррель, вследствие заметного снижения предложения сорта. С 21 ноября 2019 года Urals стабильно торговался в регионе со скидкой к эталону. Стоимость Urals в абсолютном исчислении увеличилась меньше – на $0,68 за баррель, до $16,39 за баррель, из-за небольшого удешевления Brent", – говорится в публикации.

При этом в Южной Европе (так называемый Средиземноморский рынок) Urals продается со скидкой относительно сорта Brent – $1,25 за баррель.

"В абсолютном исчислении стоимость Urals снизилась на $0,37 за баррель вслед за эталоном, до $14,94 за баррель", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 апреля, цены на нефть марок Brent и WTI обвалились от 4 до 10% из-за отсутствия спроса на рынке и переполненных хранилищ.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Рассейская Баба Ванга ЖЖОТ )))))) 16:2803.07.2008 Миллер отметил, что цена в тысячу долларов не будет сверхъестественной для рынка, поскольку у "Газпрома" уже есть прецеденты, когда цена превышала тысячу долларов за тысячу кубов. БАКУ, 3 июл - РИА Новости. При повышении мировой цены на нефть свыше 250 долларов за баррель цена газа превысит тысячу долларов за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
2008 год. Гроздья ЛАПШИ на уши ))))) Нефть будет стоить $250 за баррель - прогноз Газпрома 13:32, 10 июня 2008 ОБЩЕСТВО 3242 0 Алексей МИЛЛЕР ОАО «Газпром» прогнозирует в ближайшей перспективе рост цен на нефть до 250 долл. за баррель. , об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Довилле председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР. «Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе цена на нефть возрастет до 250 долларов за баррель», - сказал он. ))))) Прямо скажем, Баба Ванга из него, так себе )))))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вот какое дело чубатым до нас?)
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Pyankovsky Alexey, а что с вас взять? Вы голодранцы и банкроты!
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Экономика Рынки и компании

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