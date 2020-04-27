Российская нефть Urals стала дороже, чем эталонный сорт Brent

Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов в пятницу поднялась до $16,39 за баррель в Северо-Западной Европе и одновременно упала до $14,94 за баррель в Южной Европе.

Об этом говорится в отчете ценового агентства Argus в понедельник, 27 апреля. Таким образом в Северо-Западной Европе российская нефть стала дороже за сорт Brent, который стоил $15,34/барель.

Стоимость российской нефти Urals

"Цена на Urals в Северо-Западной Европе выросла на $1,05 доллара за баррель относительно Brent, до премии $0,2 за баррель, вследствие заметного снижения предложения сорта. С 21 ноября 2019 года Urals стабильно торговался в регионе со скидкой к эталону. Стоимость Urals в абсолютном исчислении увеличилась меньше – на $0,68 за баррель, до $16,39 за баррель, из-за небольшого удешевления Brent", – говорится в публикации.

При этом в Южной Европе (так называемый Средиземноморский рынок) Urals продается со скидкой относительно сорта Brent – $1,25 за баррель.

"В абсолютном исчислении стоимость Urals снизилась на $0,37 за баррель вслед за эталоном, до $14,94 за баррель", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 апреля, цены на нефть марок Brent и WTI обвалились от 4 до 10% из-за отсутствия спроса на рынке и переполненных хранилищ.

В ОПЕК считают, что стоимость нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

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