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22 апреля • обновлено в 13:06
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Российская нефть Urals подешевела до минимума за 21 год

1.8т
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Цена на российскую нефть Urals во вторник снизилась сразу более чем на $5 – до $11,59 и $12,09 за баррель в Северо-Западной и Южной Европе соответственно.

Это минимальные значения с марта 1999 года, говорится в публикации "Прайм". "Стоимость Urals в Северо-Западной Европе уменьшилась на $5,92 за баррель, до $11,59. Более низкой цена была 1 апреля, когда составила $10,54 за баррель – это стало минимальным значением с марта 1999 года", – говорится в сообщении.

Стоимость российской нефти

Стоимость российской нефти

Россия по прежнему вынуждена делать скидку в размере $1,75 за баррель относительно сорта Brent..

"В Средиземноморье стоимость партий Urals во вторник снизилась на $5,17 за баррель, до $12,09. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74 за баррель", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Во вторник, 21 апреля, цены на нефть продемонстрировали обвал. Стоимость WTI обвалилась на 30% – до $14,20, а Brent опустилась ниже $19 за баррель.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд). Такую цифру в результате корректировок с учетом стоимости барреля нефти в $20 получили в правительстве РФ.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
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