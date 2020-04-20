Российская нефть Urals рухнула вслед за американской

В понедельник, 20 апреля, вслед за обвалом цены на нефть марки WTI резко снизилась и стоимость российской Urals.

Так, цена российской нефти по состоянию на 22:00 (по Киеву) успела упасть ниже нуля – до минус 2 долларов за барель.

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"Сегодняшнее падение цен на нефть не имеет себе равных с момента добычи первого барреля в 1860 году", – отметили на Telegram-канале "Протесты в мире".

Основная причина обвалов цен связана с тем, что 21 апреля истекает майский фьючерс на нефть WTI – те, кто не успел продать его, должны будут получить физическую нефть, которую некуда поставлять из-за заполненных хранилищ.

Напомним, WTI установила исторический антирекорд, снизившись в цене до -40 долларов и продолжив падение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В марте на страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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