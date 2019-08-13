"Российская машина времени": в сети посмеялись над ВВП "сверхдержавы"

В соцсетях высмеяли "машину времени" российской экономки. Согласно статистике, валовый внутренний продукт страны в 2019 году вернулся к уровню 2014 года.

Этот факт отметили пользователи Twitter. "Таким образом, впервые в истории человечества совершён прорыв посредством хождения по кругу. Мы снова подтвердили свою уникальность и особый путь", – написал блогер Проф. Преображенский.

Для сравнения он привел показатели роста экономики в первом полугодии 2019 года: Россия – 0,7%, Грузия – 4,9%.

Согласно данным Википедии, в 2014 году рост ВВП РФ составил 0,6% вместо планировавшихся 2,5%

Просто для сравнения, рост экономики в первом полугодии 2019 года:

Россия – 0,7%,

Грузия – 4,9%. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 13 серпня 2019 р.

В комментариях к записи пользователи вспомнили цитату писателя Владимира Войновича: "Дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать – хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже".

Другие иронично заметили: "Это российская машина времени. Просто мы путешествуем не в будущее, а в прошлое".

Также в обсуждении предполагают, что в целом российская экономика сейчас дает весьма недобрый знак для курса рубля.

"Кстати, это плохо. Если посмотреть суммы всяких резервных фондов с 2006 года и сравнить с моментами девальвации рубля, то можно заметить, что рубль падал, когда резерв был максимально полон, тоесть можно с него было своровать, путем обесценивания рубля. Если сейчас вышли на уровень 2014, то можно опять накопить резерв и вальнуть рубль до сотки", – ответил Проф. Преображенскому пользователь с ником Хитрый Жук.

Если сейчас вышли на уровень 2014, то можно опять накопить резерв и вальнуть рубль до сотки — Хитрый }|{ук (@CrafftyBug) 13 серпня 2019 р.

Экономика "сверхдержавы" вернулась в прошлое Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей едко высмеяли успехи работы президента РФ Владимира Путина. В половине регионов страны среднего класса в августе 2019 года оказалось менее 10%. А в Крыму – 5,5%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Российской Федерации за последние пять лет обвалилась на 27%.

Самая распространенная зарплата в России в месяц составляет 23,5 тыс. рублей (почти 9 тыс грн. – ред), хотя чиновники говорят о цифрах вдвое больше.

В российской экономике очень скоро случится "взрыв" из-за набранных населением кредитов. Он может произойти уже в 2021 году. Об этом говорит министр экономического развития Максим Орешкин. Задолженность россиян по кредитам сейчас составляет около 8 трлн. рублей и она растет на 25% в год.

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