Московская биржа может попасть под санкции США из-за сотрудничества с жителями Крыма

Московская валютная биржа, которая в августе собирается начать торговлю акциями американских компаний, может попасть под санкции из-за Крыма.

Штрафы грозят бирже в том случае, если акции купят жители аннексированного Россией полуострова. Об этом в Twitter рассказал российский блогер под ником "Бочка меда". По его словам, сложилась двусмысленная ситуация: если биржа будет отказывать крымчанам в покупке, то автоматически признает их "россиянами второго сорта".

"В августе ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) запускает торги американскими акциями. Если их купят проживающие в Крыму, то биржа попадёт под санкции. ММВБ перекинула на брокеров отсев крымчан из покупателей, но брокеры по закону не могут отказать гражданину РФ в обслуживании", – написал блогер.

Он предложил способ как на этом фоне испортить жизнь Кремлю: "Всем из Крыма, Донбасса, Южной Осетии и ещё знает откуда надо обращаться к брокерам и купить минималку американских акций. В случае отказа – идите в суды и потом до ЕСПЧ. Результат гарантирован".

"Россияне второго сорта, официально", – подытожил блогер.

Он предположил, что на Мосбирже, чтобы спастись от санкций, могут ввести запрет на покупку американских акций для "неквалифицированных инвесторов".

"Внезапно никто с регистрацией в Крыму не сможет сдать на "квалифицированного". И с ними трудно спорить, квалифицированные родину при захвате не меняют", – написал блогер.

Московская биржа может попасть под санкции из-за Крыма twitter.com/Bo4ka_m3da

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