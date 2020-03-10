России предрекли тяжелый кризис после обвала цен на нефть

Падение мировых цен на нефть не должно принести катастрофических последствий для Украины. А вот Россия может столкнуться с серьезным кризисом в экономике и политике.

Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар, передает "Гордон". Он напомнил, что бюджет РФ сверстан из расчета, что среднегодовая стоимость нефти будет $42,4 за баррель. Падение стоимости – больно для Кремля.

России предрекли кризис в политике и экономике

"Главный вопрос, как долго цены будут держаться на низком уровне. Даже если завтра нефть немного подорожает, предпосылок для существенного повышения цен нет. Мировой рынок перенасыщен нефтью. И то, что РФ не смогла договориться с Саудовской Аравией, очень показательно", – сказал Гончар.

Эксперт говорит, что России очень нужны деньги (из-за этого она и не захотела сокращать экспорт). РФ может попытаться договориться с другими странами не сокращать экспорт, но даже если ей это удастся, нефть продолжит дешеветь.

Гончар не исключает, что стоимость нефти может обвалиться и до $10 за баррель. Он напомнил, что Россия стоит за атакой с помощью иранских дронов на нефтяной комплекс Саудовской Аравии. Теперь Аравия, которая может позволить себе роскошь снижения цен, мстит России.

"В Саудовской Аравии хорошо понимают, что за попытками раскачать ситуацию в стране стоят Россия и Иран. Сейчас многое зависит от того, как долго продлится эпидемия коронавируса. По некоторым прогнозам, нефть может подешеветь до $20 и даже до $10 за баррель. Какое-то время РФ может продержаться на своих резервах. Но войны и спецоперации серьезно подрывают российский бюджет. К тому же РФ столкнется с кризисом из-за внесения поправок в конституцию. Российская олигархономика может не выдержать всех этих испытаний", – отметил Гончар.

По его прогнозу, Россия может пойти по сценарию коллапса СССР, когда обвалились цены на нефть. Процесс длился до 1991 года. Все время, пока цена на нефть была низкой, Москва очень смирно вела себя на мировой арене.

Что касается Украины, то больше всего падение цен на нефть может отразиться на металлургии.

"Для России наступают не лучшие времена. И для их экономики, и для политики, и для общества в целом. Если говорить об экспорте Украины, то падение стоимости нефти сильнее всего ударит по нашей металлургии. Про аграрную продукцию я такого сказать не могу, так как коронавирус спровоцировал многих начать запасаться продовольственными товарами. Другой вопрос, что у нас будет с урожаем после такой аномально теплой зимы. В любом случае для нас ситуация не выглядит катастрофической", – подытожил Гончар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти. "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.