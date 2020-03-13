России предрекли поражение в "нефтяной войне": названа возможная стоимость сырья

"Нефтяная война", которая идет между Саудовской Аравией и Россией, будет продолжаться еще долго и достигнет новых масштабов.
В ее результате саудиты могут стать мировым лидером по экспорту нефти, а Россия практически на ровном месте понесет огромные убытки. Об этом говорится в публикации немецкого издания Handelsblatt, передает "Инопресса".
"Нефтяная война"
"В среду Саудовская Аравия объявила об увеличении производства государственного нефтяного концерна Saudi Aramco до 13 млн баррелей в день, что эквивалентно повышению добычи примерно на 30%. Таким образом, королевство, вероятно, снова станет крупнейшим в мире производителем нефти и обгонит США", – сказано в материале.
В статье говорится, что "война" может вызвать экономические перекосы в нефтедобывающих государствах. До последнего времени казалось, что ОПЕК и Россия могут вернуться за стол переговоров. Однако объявление саудитов об увеличении добычи разрушило эту надежду..
"Худшее еще не миновало", – комментирует в публикации эксперт UBS по полезным ископаемым Джованни Стауново. "Нефтяное наводнение" наносит удар по перенасыщенному рынку. "Это еще больше понизит цены", – ожидает он.
По мнению эксперта, к концу июня цена на нефть марки Brent упадет до 30 долларов, WTI – до 28 долларов.
Издание отмечает, что в конечном итоге могут проиграть все стороны. Однако действия России, не согласившейся сократить добычу нефти, выглядят особенно нелогично.
"И ОПЕК, и России нужны значительно более высокие цены на нефть. Перед россиянами стоит выбор: продавать 10,5 млн баррелей в день по $60 или 11 млн баррелей за полцены. Любой человек, немного понимающий в коммерции, сообразит, что это не имеет смысла", – приводится мнение главы специализирующейся на сырьевой отрасли компании Deutsche Rohstoff AG Томаса Гутшлага.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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