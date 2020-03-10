России из-за нефтяной войны и рубля грозит судьба СССР? Ждать ли мирового кризиса

Россия пошла на нефтяную войну с Саудовской Аравии и за несколько дней пережила крупнейшее экономическое падение. Такого не было с 90-х. Нефть упала в цене на 30%, Московская биржа обвалилась на 10%, акции упали на 17,4%. Следом обвалился и рубль. Доллар за неделю подорожал с 66 до 75 рублей.

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики уверены: запас прочности у Кремля есть, но ситуация достигла критической отметки.

Подробнее о том, как и почему валится рубль и чего ждать в будущем – читайте в материале.

Что стоит знать?

Россия сорвала договоренности со странами-экспортерами нефти (ОПЕК+) и отказалась ограничить добычу;

Саудовская Аравия предложила покупать свою нефть со скидками, чем еще больше спровоцировала падение цен;

Нефть упала в цене на 30%, следом рухнул и рубль;

Бюджет России сверстан из расчета цены на нефть в $42 за баррель. Уже сейчас стоимость на май – $33,2;

С 1987-го по 1991-й цена на нефть держалась в пределах до $23 за баррель – экономика СССР была фактически разрушена. Если тенденция продолжится, то судьбу Союза рискует повторить и РФ.

Что будет с ценами на нефть?

Цены на нефть опустятся до $20, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии OBOZREVATEL предположил: в худшие дни котировки нефти могут доходить и до нуля на фоне паники, но стабилизируются на $25-30 за баррель.

Главные причины:

коронавирус отобразился на мировой экономике, спровоцировав снижение объемов производства;

Россия отказалась подписывать соглашение с ОПЕК+;

Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть, спровоцировав еще более значительное падение стоимости.

Как подсчитали аналитики IHS Markit Ltd, себестоимость добычи российской нефти – $40. В бюджете РФ заложена цена в $42. Это означает, что при стоимости от 42 до 40 долларов не удастся выполнить бюджет, а при цене ниже 40 – выгоднее вообще перестать добывать нефть.

А вот у Саудовской Аравии проблем не будет. Их себестоимость – около $20. То есть они вполне могут выжить и при 30, и при 25 долларах за баррель. Иран, Ирак, Габон – все они легко переживут падение цены.

Казахстан, Азербайджан и Россия рискуют потерять основной источник своего дохода, добыча и реализация "черного золота" перестанет приносить для них реальную прибыль.

И что будет с Россией?

Аналитик Егор Комов рассказывает: Фонд национального благосостояния России вполне может компенсировать потери в первые 3-4 года. Если ситуация продлится дольше, России придется кардинально урезать бюджетные программы, курс рубля резко вырастет, а экономика окажется под угрозой обвала.

Владимир Путин плачет скриншот видео

Уже сейчас акции российских компаний рекордно снизились, обвалился индекс Московской биржи. "Повторит ли Россия судьбу СССР? Думаю, что нет. Но покамест есть большой риск стагнации российской экономики. Станут жить беднее, придется затягивать пояса. Конечно, это повлияет и на рейтинг властей, наверное, придется меньше тратить на "защиту русского мира". Любой тоталитарный режим может существовать при определенном экономическом состоянии", – рассказывает Комов.

Это начало мирового кризиса?

Сказать сложно. Ситуация в любом случае повлияет на всех. "Менеджер любого фонда в первую очередь сбрасывает активы с самым низким рейтингом. Так всегда происходит. Сперва избавляются от самого рискованного, а потом, если паника не сбавляется, сбрасывают менее рискованные активы. Из-за этого однозначно будет падение", – рассказывает Паращий.

Ко всему прочему добавляется и без того плачевная ситуация на сырьевых рынках из-за коронавируса. Экономика замедлилась, спрос на сырьевых рынках упал.

Обычно, поясняет аналитик, при снижении цен растет спрос. Например, дешевеет нефть, следом снижаются цены на бензин, увеличивается производством тяжелой техники, которая работает на топливе. Тогда снижение цен компенсируется ростом спроса. Сейчас же и цены падают, и спрос снижается.

На фоне масштабной паники падают акции большинства компаний, снижается производство, дорожает золото (самый консервативный актив), но дешевеет все, кроме него.

Если бы мировой кризис действительно ударил по экономике, то начало этого удара выглядело бы именно так.

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