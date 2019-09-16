России дали шанс с транзитом: ЕС уличили в подлости против Украины

Евросоюз может договориться с Россией о поставках газа в 2020 году через Украину, но без заключения нового контракта с Киевом.

Об этом сообщил источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам, намеченным на 19 сентября, отмечается в публикации РБК. Речь может идти о контрактовании "Газпромом" мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды.

"Ранее об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе. Он пояснил, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, взял на себя обязательства имплементировать в своем законодательстве европейские энергетические нормы. По его словам, это означало, что оператор ГТС Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. "Газпром" сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки", – говорится в материале.

Издание пишет, что "Газпрому" подойдет этот сценарий, но все будет зависеть от цены такого резервирования.

ЕС может договориться напрямую

Как сообщал OBOZREVATEL, транзит газа через Украину увеличился после того, как Суд ЕС запретил "Газпрому" перекачивать газ в Европу из "Северного потока" по газопроводу OPAL.

10 сентября стало известно, что Суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

Украина и Словакия могут выручить "Газпром" с транзитом газа в Европу после того, как у него начались проблемы с использованием газопровода OPAL. Об этом в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

В России подтвердили, что готовы 19 сентября провести переговоры по транзиту газа с Украиной и Еврокомиссией.

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