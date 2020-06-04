"Роснефть" придумала, как обойти санкции США

"Роснефть" основала новый бизнес – компанию Energopole SA – с "пропиской" в Швейцарии. Так российский гигант пытается избежать санкций, под которые попал за сотрудничество с Венесуэлой.
Новый бизнес возьмет на себя функции, которые ранее выполняла компания Rosneft Trading, со ссылкой на источники сообщил Reuters.
Напомним, Rosneft Trading в начале 2020 года попала под санкции США за сотрудничество с режимом венесуэльского президента Николаса Мадуро. Американские компании должны были до мая 2020 года завершить все операции с ней.
Отсторонились от Венесуэлы
"Energopole SA является 100% дочерней компанией "Роснефти". Компания участвует в коммерческих сделках в интересах "Роснефти" и не имеет отношения к Rosneft Trading SA. Она зарегистрирован в Швейцарии и действует в соответствии с действующим законодательством", – сказал агентству представитель "Роснефти".
Также в "Роснефти" утверждают, что новая компания не планирует вести дела с Венесуэлой, за сотрудничество с режимом которой была наказана Rosneft Trading.
Первой сделкой Energopole может стать поставка 82 тысяч тонн нефти в Германию.
Санкции против "Роснефти"
Российские "корни"
Согласно данным сайта Швейцарского федерального торгового реестра, компания Energopole была зарегистрирована в Женеве 31 марта. А до этого предприятие называлось Rosneft European Services Group SA. Агентство утверждает, что директором новой компании назначен Виталий Збант, который в последние годы работал в группе компаний "Роснефть".
Как сообщал OBOZREVATEL, в середине февраля Министерство финансов США включило в санкционный список Rosneft Trading – дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти". Санкции против "дочки" крупной российской компании введены за "материальное содействие" Венесуэле и госкомпании PDVSA.
"Роснефть" столкнулась с крупными проблемами при экспорте нефти. Сразу несколько покупателей потребовали немедленно убрать попавшую под санкции США Rosneft Trading из всей цепочки поставок.
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