"Рoker face" от должника: "Нафтогаз" опять поставил на место "Газпром"

Отправить документы о расторжении контрактов на поставку "голубого топлива" и его транзит в Стокгольмский арбитраж - недостаточная мера.

Так ответили в пресс-службе "Нфтогаза" на анонсированный иск "Газпрома".

"Наш самый большой должник снова играет в игру "poker face". Отправить документы - недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме", - сказано на официальной странице Facebook.

"Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража. В прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах", - объяснили в украинской компании.

Также в "Нафтогазе" уточнили, что данный иск не относится к прошлому решению арбитража, по которому российская компания должна была выплатить 2,56 миллиарда долларов плюс проценты.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

5 марта российская компания уведомила украинскую сторону о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Позднее в "Нафтогазе" подтвердили, что получили извещение от "Газпрома".

Как сообщал "Обозреватель", компании начали переговоры 27 марта о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.