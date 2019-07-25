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Санкции в действии: по России нанесли удар из-за Украины

7.5т Читать материал на украинском

Компания Wexler Group, которая является одним из крупнейших поставщиков топлива, из-за санкций отказалась от импорта дизеля из России.

Об этом предприниматели сообщают на Facebook, объясняя решение новыми спецпошлинами на российские товары. Ограничительные меры, в частности, вводят дополнительную спецпошлину 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины №624. Решение принято в связи с тем, что дополнительное спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными", - говорят в компании.

Там добавляют, что для того, чтобы удовлетворить спрос клиентов, группа Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок.

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Санкции в действии

Санкции в действии

topneftegaz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Кабинет министров Украины 10 апреля расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей.

Также Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Тег
пошлины
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Петренко Фёдор
Петренко Фёдор
Опять выстрел себе в ногу. Имбецилам и невдомёк, что санкции - штука обоюдоострая и радоваться им могут только такие вот тупорылые или платные порохоботы.
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3
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"по России нанесли удар"© а топливо подорожало в Украине!
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10
1
Махно Володимир
Махно Володимир
ребята..россию нужно уничтожать всеми возможными и невозможными путями! вернуть ее во времена первобытности! пусть ху-йло сидит с красной кнопкой, но в одни рваных трусах!
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9
Петренко Фёдор
Петренко Фёдор
Махно Володимир, 5 баллов. Пересаживайся со своей "Таврии" на "Тесла" и побыстрее. Тогда, мб и будет о чём поговорить.
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3
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махно Володимир, вставай с дивана, иди в АТО, а то без тебя уже пятый год не могут Россию победить!
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