Резкого скачка цен на газ в Украине могло бы не быть – экс-топменеджер "Нафтогаза"

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что подорожание газа для населения могло бы не быть, если бы Украина при расчете стоимости использовала более справедливую формулу.

Об этом он написал в Facebook 27 июля после того, как "Нафтогаз" объявил тариф на сентябрь, который оказался на 45% выше, чем августовский.

"Справедливая рыночная цена на газ в Украине должна быть на уровне "хаб минус" – то есть цена на европейском рынке минус стоимость транспортировки газа из России через Украину на европейский рынок. К сожалению, сейчас цена на украинском рынке значительно выше – на уровне европейский рынок плюс (а не минус) стоимость транспортировки", – написал Витренко.

В чем разница между формулами

"Хаб плюс"

Сейчас стоимость газа для населения рассчитывается по формуле: цена газа на хабе в Европе + НДС (20%) + стоимость транспортировки (у "Нафтогаза" – 1,917%) + тариф газсбыта (около 2,5%).

"Хаб минус"

Эта формула учитывает, что газ, который Украина покупает в Европе, фактически идет туда из России, в том числе транзитом из Украины (напрямую у России его не покупают, чтобы не подвергаться возможному "газовому шантажу" со стороны Кремля). Кроме этого есть важное обстоятельство: газ, который считается купленным в Европе, физически оттуда не идет, а Украина его получает из трубы на украино-российской границе (то есть, происходит взаимозачет, или так называемый "виртуальный реверс").

Формула "хаб минус" учитывает, что транзит этого газа из РФ в Европу на самом деле не происходит, а потому предлагает отнимать плату за него из стоимости купленного Украиной газа.

Обвинил "Нафтогаз" в бездействии

Вторник написал, что невыгодная Украине формула является следствием того, что российский "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке и отказывается передавать газ своим европейским клиентам на восточной границе Украины.

По его словам, "Нафтогаз" в свое время начал с этим бороться, а подписание нового транзитного контракта по европейским правилам мало разблокировать такие возможности.

Однако сейчас, как считает бывший топ-менеджер компании, никаких действий по противостоянию с "Газпромом" не видно.

"Вместо этого мы видим повышение цен. Какого могло не быть даже после повышения цен в Европе, если бы параллельно рыночные цены в Украине изменились с "хаб плюс" на "хаб минус", – подытожил Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL 25 июля цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.

26 июля "Нафтогаз" повысил стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.