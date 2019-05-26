Резкий рывок биткоина: аналитики назвали дату взлета 

Курс биткоина завершает подготовку для нового рывка, который может произойти до конца мая.
Об этом сообщает издание Stock-maks. Последние семь дней цена биткоин несколько раз спускалась ниже ключевой отметки 8 000 долларов, однако продавцам так и не удалось сломить повышательные тенденции.
Гендиректор Morgan Creek Марк Юско отмечает, что биткоин должен быть в портфеле каждого инвестора, так как в перспективе инвестиции в крипто превзойдут объемы фонда S&P 500.
Курс биткоина
"Биткоин это прекрасный актив с низкой корреляцией для диверсификации. Он должен быть в портфеле каждого инвестора..Криптовалюты в конечном итоге изменят соотношение спроса и предложения на рынке банковских услуг. Поэтому я не удивлен сильному сопротивлению со стороны банкиров, потому что блокчейн это действительно прорывная технология", – отмечает эксперт.
Справка:
Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.
Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).
Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.
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