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Резкий рывок биткоина: аналитики назвали дату взлета 

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Курс биткоина завершает подготовку для нового рывка, который может произойти до конца мая.

Об этом сообщает издание Stock-maks. Последние семь дней цена биткоин несколько раз спускалась ниже ключевой отметки 8 000 долларов, однако продавцам так и не удалось сломить повышательные тенденции.

Гендиректор Morgan Creek Марк Юско отмечает, что биткоин должен быть в портфеле каждого инвестора, так как в перспективе инвестиции в крипто превзойдут объемы фонда S&P 500.

Курс биткоина

Курс биткоина

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"Биткоин это прекрасный актив с низкой корреляцией для диверсификации. Он должен быть в портфеле каждого инвестора..Криптовалюты в конечном итоге изменят соотношение спроса и предложения на рынке банковских услуг. Поэтому я не удивлен сильному сопротивлению со стороны банкиров, потому что блокчейн это действительно прорывная технология", – отмечает эксперт.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
курс валюткриптовалютабиткоин
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