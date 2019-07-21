Резкий разворот курса: известный аналитик спрогнозировал цену биткоин

Курс биткоина после возобновления до почти $11 00 снова опустится до $8500-9000.

Такой прогноз в интервью Bloomberg озвучил главный технический аналитик Macro Risk Advisors Джон Коловос. "Курс биткоина движется вверх в долгосрочном тренде и может вернуть свои старые рекорды вблизи отметки $20 000. Именно поэтому инвесторам нужно сейчас обратить внимание на отметку $8 500 и выкупать откаты криптовалюты", – прогнозирует эксперт.

Биткоин Bits.media

Сейчас самая популярная криптовалюта находится на отметке $10 920. Характерным в последние дни становится тенденция, при которой биткоин делает откат и после, многократно уходит вверх. Это явный признак высокого потенциала и дальнецшего роста стоимости.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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