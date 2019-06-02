Резкий разворот курса доллара: сколько будет стоить валюта в Украине

В Украине после длительного укрепления курс доллара снова перешел к уверенному росту и всего за неделю приблизился к новой психологической отметке.

Аналитики уверены: факторы, которые привели к такой ситуации, имеют кратковременный характер. Однако как минимум еще одну неделю гривня будет терять свои позиции.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему в Украине изменится курс доллара вначале лета.

Почему подорожал доллар и чего ждать

В Украине всего за неделю курс доллара вырос почти на 70 коп./$. Если еще 22 мая справочный курс американской валюты составлял 26,1 грн/$, уже 30 мая за бакс просили в среднем около 26,8 грн/$. Причин для такой девальвации несколько.

Фейковые новости об МВФ. 22 мая, на следующий день после приезда миссии, издание "Украинские новости" опубликовало цитату источника, который якобы заявил: "Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет". Новость распространили десятки СМИ. А уже на следующий день и курс доллара вырос, и украинские облигации подешевели. Хотя на самом деле визитеры МВФ и не должны были пересматривать программу, это была оценочная миссия. И проработала она в Украине не до 22-23 мая, как говорилось в новости, а до 30 мая.

Курс доллара

К этому же добавились размышления о дефолте, которые в интервью крупнейшему деловому изданию в мире Financial Times озвучил предприниматель Игорь Коломойский. Все это вызвало настороженность у инвесторов и покупателей государственных ценных бумаг Украины.

Возврат НДС бизнесу. Украинские предприниматели получили в конце мая миллиарды гривен НДС. И если раньше они, зарабатывая на экспорте в долларах, были вынуждены приходить на валютный рынок и покупать гривню, пополняя предложение валюты, сейчас в этом надобности нет.

Кроме того, часть компаний в конце месяца покупают валюту для того, чтобы рассчитаться со своими контрагентами, перевести дивиденды и т.д. Поэтому традиционно в конце каждого месяца курс доллара увеличивается.

Позиция Национального банка. НБУ долгое время не выходил на валютный рынок и не продавал доллар. А это могло бы обеспечить более крепкую позицию доллара. Главная причина: Национальный банк экономит золотовалютные резервы в связи с грядущими выплатами по внешним долгам. Поэтому вмешиваются в ситуации только для того, чтобы избежать резких скачков. Хотя девальвация на 70 копеек за неделю вполне может считаться резким подорожанием.

Что будет с курсом валют

"Нынешний рост во многом связан с эффектом конца месяца, и, в частности, с возмещением НДС экспортерам. Доллар уже вернулся к уровням второй половины апреля, но пока это выглядит как восходящая коррекция к нисходящей для курса доллара тенденции", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. То есть, по мнению аналитика, шансы гривни к укреплению все еще есть.

Лишь в случае роста доллара на межбанке выше 27,3 можно будет сказать, что нисходящий тренд сломлен, и начался устойчивый рост доллара, отмечает эксперт. По оценкам Альпари, в первую неделю лета на межбанке может торговаться около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 27,0/27,3 грн.

Курс доллара Pixabay

Фактически, психологическая отметка в 27 грн/$ будет преодолена. Такой же прогноз озвучивает и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он считает, что наиболее вероятный курс на ближайшую неделю – 27,1 грн/$.

"Мы понимаем, что сейчас на рынке есть как объективные, так и субъективные факторы. Во-первых, ситуация с миссией МВФ. Во-вторых, новости о дефолте. В-третьих, отставка премьера, которая сорвалась. Конечно, для любого инвестора все это маячки, которые не могут не настораживать. Ну и, конечно же, имеем эффект конца месяца. Думаю, это продлится недолго, но недельный рост еще ждем", – отмечает аналитик.

Правда, к середине июня Мазуренко прогнозирует возврат к отметке около 26,5 грн/$. Сыграет свою роль все тот же сезонный фактор, также будет отыгран эффект от новостей по дефолту и резкому окончанию миссии МВФ.

Более позитивный прогноз озвучивает Егор Комов. Он считает, что максимальная отметка на июнь – 26,8 грн/$ уже достигнута. При этом курс доллара будет держаться вблизи этого уровня несколько первых дней июня, после чего начнется коррекция в сторону укрепления гривни.

Что будет с курсом доллара в 2019 году

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. До 2021-го ее средняя стоимость достигнет 31,65 грн/$.

В то же время украинский бизнес уверен, что в следующем году стоимость валюты будет находиться на уровне 30 грн/$, об этом свидетельствуют данные Европейской бизнес-ассоциации.

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По словам исполнительного директора организации Анны Деревьянко, 75% СЕО ожидают позитивного развития бизнеса в Украине в следующем году. В частности, 42% собственников бизнеса ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере 10-20%. Прогнозы 43% СЕО по доходности в валюте составляют до 10%.

17% респондентов прогнозируют рост дохода в бизнесе в гривне более чем на 20%, а в долларовом эквиваленте – на 10-20%. При планировании бюджетов бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн/$.

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