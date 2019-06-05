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Резкий обвал курса: аналитики спрогнозировали стоимость криптовалюты 

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Курс биткоина со 2 по 5 июня потерял в цене до 12%, опустившись к отметке в $7,5 тыс. Аналитики прогнозируют в ближайшие несколько месяцев резкий обвал.

Об этом сообщает издание CoinDesk. По словам экспертов, рыночная капитализация криптовалюты снизилась до $138,9 млрд. Это позволило финансистам выдвинуть предположение о том, что в ближайшее время биткоин "упадёт еще ниже" — до уровня $7 тыс. В качестве причины резкого падения специалисты отмечают слишком резкий рост цены на самую популярную криптовалюту в последнее время.

Курс биткоина

Курс биткоина

Новости
Курс резко развернулся: рынок ушел в "красную зону", а биткоин упал

Примечательно, что самых низших показателей за 12 месяцев биткоин достиг в декабре 2018 года, когда за единицу криптовалюты давали $3121. Однако, впоследствии курс пошел вверх и к концу мая 2019 года отыграл до значений $8780.

Аналитики также заметили колебания курсов других криптовалют: например, Etherium снизился в цене до $243, токен XPR — до $0,397.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
биткоинкриптовалютакурс валют
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