Ресторатор Борисов из-за карантина выставил на продажу свое заведение

Украинский ресторатор Дмитрий Борисов за проблем, связанных с карантином и коронавирусом, выставил на продажу свой ресторан "Канапа" в Варшаве.

В последнее время заведение стало приносить убытки. Об этом сайту The Village Украина сообщило руководство компании "Семья ресторанов Дмитрия Борисова".

Ресторан Борисова в Варшаве

Там пояснили, что "Канапа" работала в "ноль", иногда с небольшим плюсом на уровне 4-5%, иногда с небольшим минусом. "В таких случаях разрыв приходилось покрывать из других ресурсов компании. Эту ситуацию осложнил карантин: за несколько недель до введения официального карантина в Варшаве количество гостей снизилась на 90%. Собственно, это и стало катализатором окончательного закрытия ресторана" – пояснили в компании Борисова.

Не выплатили зарплату

На этом фоне команда "Канапы" обвинила владельцев в систематических задержках зарплаты и невыплате зарплаты за последние месяцы работы. В ответ Борисов признал проблему и в Facebook пообещал деньги вернуть. В частности, написал он, деньги от продажи заведения пойдут на выплату долгов, бонусов и чаевых.

"Да, есть проблема с выплатой зарплат команде "Канапы" в Варшаве. Мы ни в коем случае не уклоняемся от ответственности и обещаем на 100% выплатить все до копейки. ... Если честно, непростое решение – продать ресторан – мы приняли как раз поэтому. Чтобы оперативно рассчитаться со всеми, а не просто "объявить компанию банкротом" и снять с себя ответственность", – написал Борисов.

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