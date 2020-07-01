Система питания "шведский стол", столь любимая туристами, на самом деле крайне выгодна для кафе и ресторанов. Далеко не каждый турист способен "наесть" на сумму, которую платит за свое питание.

Но чтобы добиться этого, заведения используют массу уловок. Об этом говорится в публикации на Adme.

Детские тарелки и огромные стаканы

Производители посуды специально изготавливают тарелки меньшего размера для ресторанов с системой "шведский стол". Рестораторы идут на такой шаг, чтобы сократить отходы, которые оставляют посетители.

Изобилие овощей и крахмала

Рестораны стараются ставить в основу своего меню продукты, которые можно купить оптом по выгодной цене. Поэтому лотки в буфете часто ломятся от блюд из картофеля и риса, а вот рыбу и мясо специально разрезают на мелкие кусочки или кладут в крохотную посуду, чтобы посетитель съел как можно меньше дорогих продуктов.

Заведениям выгодно, чтобы приходили семьями

Ресторанам выгодно, когда у клиента плохой аппетит. Поэтому часто они позиционируют себя как семейное заведение. Ведь на одного хорошего едока в семье приходится пару детей или бабушек, которые наверняка недоедают.

Персонал тянет время, когда нужно пополнить лоток с дорогой едой

Официантов обычно инструктируют, чтобы они не слишком торопились с подачей дорогих продуктов, зато все самое сытное и дешевое должно быть всегда доступно. Не все посетители будут дожидаться, когда принесут краба или креветки. Кто-то и блинчиками наестся, ресторану это выгодно. Если со столов долго не убирают грязную посуду, то это тоже иногда делается специально – так ниже вероятность, что гость отправится за еще одной порцией.

Рестораны со "шведским столом" оставляют гостей в "минусе": в сети раскрыли уловки системы Gaumont / Le Grand Restaurant

Заведения, работающие по системе "шведский стол", тратят гораздо меньше денег на продукты, чем рестораны

В ресторанах самообслуживания клиент не станет жаловаться на продукт, он возьмет другое блюдо, которое будет ему по вкусу. Это позволяет составлять "гибкое" меню и экономить на мясе и рыбе. Например, взять рыбу попроще вместо дорогих лососевых, а также закупить более дешевые виды мяса. Случается, что телятину заменяют свининой, поскольку под панировкой и приправами не каждый увидит разницу.

Менеджеры специально отключают кондиционер

Ресторан может отключит кондиционеры. Чем выше температура, тем меньше хочется есть мясо или морепродукты. Люди едят фрукты и пьют напитки, которые далеко не всегда включены в стоимость.

В таких заведениях редко есть телевизор или Wi-Fi

Ресторанам самообслуживания невыгодно, чтобы посетители надолго у них задерживались и накладывали себе вторую, а потом и третью порцию. Поэтому у них вряд ли можно увидеть телевизор или поймать сигнал Wi-Fi.

Одни щипцы удобные, а другие не очень

В некоторых местах можно увидеть, что в лотках с макаронами, салатами, рисом лежат огромные половники, а вот рядом с красной рыбой кто-то положил маленькие щипчики, с которыми сложно управиться. Этот прием рассчитан на то, что клиенты съедят побольше сытных углеводов и поменьше дорогого белка. Ведь неудобно задерживать очередь, пытаясь положить в тарелку кусок лосося.

Шведский стол Jazz Guy / Flickr

Расположение продуктов влияет на выбор

Расположение продуктов на линии буфета – отдельная наука. Исследование доказывает, что 75 % посетителей возьмут еду из первого лотка. Да и в целом 66 % еды, которую они съедят, будет из первых 3 лотков. Поэтому рестораторы, скорее всего, позаботятся о том, чтобы в этих лотках находились сытные и недорогие продукты.

Даже дорогие рестораны, вход куда обойдется в $98, стараются припрятать в зале блюда с трюфелями и фуа-гра.

Владельцы экономят на персонале, а их работу выполняют посетители

Рестораторы экономят неплохие суммы за счет того, что посетители обслуживают себя сами. К тому же большинство блюд готовится заранее, а потом разогревается, так что на кухне персонала нужно не так много. В обычном ресторане повар сможет приготовить еду для 25 человек в час, а система "шведский стол" позволяет накормить одним махом до 200 человек.

Рестораны со "шведским столом" оставляют гостей в "минусе": в сети раскрыли уловки системы ally j / Pixabay

Большинство посетителей никогда не отобьет сумму, заплаченную за вход

В среднем посетитель заведения такого типа съедает около 4 тарелок с едой, но, чтобы приблизиться к сумме, которую он заплатил за вход, ему нужно осилить больше 7. Статистика же такова, что сделать это сможет только 1 едок из 20, а 4 из 20 будут недоедать.

За еду, оставленную в тарелке, взимают плату

На шведском столе хочется попробовать все и остатки еды почти неизбежны, но и тут некоторые рестораны придумали, что можно сделать: они ввели штрафы для тарелок с объедками. Где-то за оставшуюся на тарелке еду попросят заплатить €1, а где-то и €2.

Напитки по космическим ценам

Обычно напитки продаются отдельно от еды. В таких случаях наценка на них может достигать 90%. Но владельцы могут пойти и другим путем – включить напитки в стоимость. Рестораторы все равно останутся в выигрыше. Ведь себестоимость у напитков небольшая, а чем больше клиенты выпьют газировки, тем меньше смогут съесть.

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