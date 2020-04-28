Ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, открыто работающий во время карантина, попал под шквал критики в соцсетях. Одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.

OBOZREVATEL собрал самые интересные мнения по этому поводу.

Скандал с Николаем Тищенко

"Жлобство с наглостью и вседозволенностью"

"Ресторан работает. Не для всех. Для VIP-персон. Для "своих". Для столь "своих", что за час туда заходит с десяток людей. И это в то время, когда весь адекватный ресторанный бизнес закрыт на карантин. Кто несет большие убытки, кто-то уже потерял бизнес. Жлобство, миксованные с наглостью и чувством вседозволенности", – поделилась впечатлениями сделавшая расследование о ресторане, журналистка "Бигус.Инфо" Анастасия Усенко.

Перед бедой не все равны

"Не представляю, как после этого власть собирается уговаривать предпринимателей и фермеров терпеть, нести убытки и соблюдать карантин", – задался вопросом блогер Денис Казанский.

"Такие, как Тищенко, в итоге и выигрывают от такого "карантина". Пока другие предприниматели будут проедать ресурсы и зикривать бизнес, Тищенко неплохо сварит в отсутствии конкурентов. А потом, после окончания пандемии, еще и купит обесцененные бизнес тех, кто не смог пережить кризис и разорился", – добавил Казанский.

Своим все, другим карантин

Появилась также реакция нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Он обвинил власть в том, что она закрывает глаза на нарушения своих партийцев.

"Тищенко, однозначно, чемпион по свинству в Зе-команде. Обнаглевший от власти и безнаказанности, он прямо в центре Киева устроил пир во время чумы в своем ресторане. Своим всё, другим карантин. Это апогей вороватой власти", – считает Гончаренко.

А вот бывший нардеп Борислав Береза по этому поводу недоумевает – а почему все удивляются, разве они от новой власти ожидали чего-то другого?

"Ведь это было предсказуемо. И я не понимаю вашего удивления всем произошедшим. А если реально, что вас все же удивило в сюжете от журналистов Bihus.info? То, что нардепы имели вас в виду и клали на ваше мнение? Или то, что нардепы из #моносброда и Тоша Яценко врут в глаза журналистам? А может вы шокированы тем, что они не соблюдают законы, за которые сами и проголосовали? Или вас удивляет то, что нардеп, который раньше был сценаристом "95-го квартала", во время заседания ВР выбирал и заказывал себе "Ягуар", на котором приехал в ресторан "Велюр" во время карантина? Не надо. Это лишнее", – написал Береза.

Теперь, по его словам, от "слуг" будут страдать и те, кто их выбрал, и те, кто за них не голосовал.

"И это же ваш выбор. Или вам за него уже стыдно? В любом случае вы очередной раз увидели, что избрали. Как говорится в поговорке: "Купили? Кушайте! Не обляпайтесь!" – считает Береза.

Настоящим показателем эффективности власти в этой ситуации будет, выпишут ли штрафы по 17 тысяч гривен всем нарушителям.

"Мы видим, что если вы пошли купаться в Гидропарке, то вам выпишут штраф, а если нардепы и другая "прислуга" идут в ресторан во время карантина, то... Вот и посмотрим, что будет и так ли эти животные равнее всех нас. И не ругайтесь сильно. Просто запоминайте все это и делайте выводы! Делайте!" – призвал бывший нардеп.

"Мы все с вами лохи"

Политолог Сергей Таран также в Facebook написал, что случившееся с рестораном Тищенко – закономерно.

"Все закономерно - вместе с совковым мировоззрением возвращается двойная совковая мораль. Для себя - отрытый ресторан Тищенко, для остальных - закрытые бизнес, торговля, транспорт. Для друзей "95-го квартала" - можно все, для других – есть закон. Точнее – беззаконие. Для избирательных "видосикив" - набор слов о конкурсах и "против кумовства", для себя - назначение вне конкурса и квартальство. Для себя – VIP-палаты в Александровской больнице, для других - врачи без вывезенных "слугами" масок и сказки о китайских самолеты с сотнями тысяч тестов. "Одни слова для улиц, другие для кухонь"

Они говорят, что "мы все с вами президенты". А на самом деле они считают, что "мы все с вами лохи", – написал Таран.

"Год назад на что надеялись?"

Активно обсуждают произошедшее и читатели OBOZREVATEL в Facebook.

"К чему столько слов? Год назад на что надеялись? Кухарка будет управлять государством? Была власть которая думала только о себе. Но пришли наглые, беспринципные, ничем не брезгующие и уничтожающие всех несогласных во главе с великим Видосиком. И даже не видно света в конце туннеля", – написал пользователь Александр Султан.

Комментарии читателей "Обозревателя"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Крещатике, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.