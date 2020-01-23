Рекордно выгодные условия: в Минфине рассказали о новых ОВГЗ Украины

Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.

Процентная ставка по ним – 4,375% годовых, а срок погашения – 27 января 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Ожидается, что новом выпуске будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard&Poor's и B рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года", – сообщили в Минфине.

Эти средства пойдут на финансирование государственного бюджета Украины. В Минфине добавили, что общая сумма заявок на покупку украинских ценных бумаг превысила 7 млрд евро. Их хотят купить более 350 инвесторов из разных стран мира.

Министр финансов Оксана Маркарова в Facebook написала, что это "самое эффективное заимствование за современную историю Украины".

А премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинские облигации были размещены на рекордно выгодных условиях. "Вчера мы разместили наши евробонды на рекордно выгодных условиях. Это значит, что нашей стране уже верят. Это кредит не о деньгах, это кредит о доверии. И мы его оправдаем", – сказал Гончарук, выступая на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января.

Облигации Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Украина объявила о выпуске 10-летних облигаций внешнего займа, деноминированные в евро.

Второй и последний транш помощи Украине от Евросоюза на 500 млн евро может быть выделен в феврале 2020 года.

В МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

В ноябре 2019 года долги Украины перед иностранными инвесторами, купившими облигации внутреннего госзайма, достигли исторического максимума – 100,99 млрд грн.

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