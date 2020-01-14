Рекорд в истории: Луганской области на ремонт дорог дали 3,8 млрд гривен

Луганская область в 2020 году на ремонт и строительство дорог планирует потратить рекордные 3,8 млрд гривен (порядка $157 млн).

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской ОГА. "В 2020 году впервые в истории области Луганщина получит в четыре раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область. Тендеры объявляются на 3,8 млрд гривен. Дополнительно еще есть 660 млн гривен областных средств", – сказал Гайдай.

В видеообращении, записанном в понедельник, 13 января, Гайдай рассказал, что ему удалось "выбить" для области дополнительно 196 млн гривен, которые потратят на ремонт 14-километрового участка шириной 12 метров в Лисичанске. Эта дорога коммунальная (то есть, ремонтировать ее должны были за счет областного дорожного фонда). Но Кабмин согласился взять эти расходы на себя.

Гайдай отметил, что если бы не помощь Кабмина, дорога в Лисичанске "съела" бы треть всех денег, которые область собиралась потратить на ремонт других разбитых автодорог. А так сэкономленные средства пустят на них. Напомним, деньги из Дорожного фонда тратятся на ремонт и строительство дорог государственного (за редкими исключениями) значения.

"В этом году ожидается капитальный ремонт автосообщение между Северодонецком и станицей Луганской, а также дороги от Северодонецка до Золотого. Запланированы соответствующие работы на Старобельском треугольнике - Северодонецк-Сватово-Старобельск-Северодонецк. Кроме того, должен быть объявлен тендер на восстановление дороги от КПП "Танюшевка" до Старобельска", – сообщили в пресс-службе ОГА.

В области надеются, что отремонтированные дороги позволят зарабатывать порядка 500 млн грн в год на растаможке товаров. Сейчас поток грузов из-за границы (с России) идет через Харьковскую область.

Ремонт дорог

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2020 года "Укравтодор" откажется от ямочного ремонта дорог. Такой шаг примут в связи с тем, что на таком виде работ процветает схема расхищение бюджетных денег.

Главной задачей правительства Украины на 2020 год является строительство дорог. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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