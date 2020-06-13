Рейтинговое агентство Fitch изменило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с "В" на "В-", прогноз – негативный. Причинами пересмотра Fitch называет системный кризис и отсутствие дальнейших реформ в энергетике, нестабильность расчетов и долги за произведенную зеленую электроэнергию со стороны ГП "Гарантированный Покупатель", которые негативно влияют на финансовое состояние и ликвидность компании. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, другими важными факторами являются отсутствие принятых решений относительно изменений в законодательстве по пересмотру размеров зеленого тарифа и общее ухудшение экономической ситуации в Украине на фоне пандемии коронавируса.

В сообщении агентства говорится о том, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП "Гарантированный Покупатель" с производителями зеленой электроэнергии варьируется от 5 до 10%. На конец мая задолженность перед ДТЭК ВИЭ достигла 1,8 млрд грн без НДС. Если ситуация с расчетами не изменится, финансовое состояние компании будут еще более ослаблено, что может привести к дальнейшему снижению рейтинга.

Рейтинговое агентство Fitch изменило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ Главком

"Снижение рейтинговых показателей ДТЭК ВИЭ отражает кризис в возобновляемой энергетике Украины. В аналогичных сложных условиях находятся все инвесторы ВИЭ. Сегодня крайне важно стабилизировать ситуацию в отрасли и найти взаимоприемлемые компромиссные решения между государством и инвесторами для выхода из кризиса. Затягивание решений ухудшает ситуацию, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и может привести к необратимым последствиям", - отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

В сообщении ДТЭК отмечается, что переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику и правительством Украины относительно изменений в законодательстве ВИЭ длятся более девяти месяцев. В частности, за этот период состояние в секторе ВИЭ ухудшилось: задолженность ГП "Гарантированный Покупатель" перед игроками рынка за сгенерированную зеленую электроэнергию достигла 14 млрд грн, не доведены до конца реформы по переходу отрасли на конкурентные механизмы стимулирования ВИЭ – зеленые аукционы, отсутствует понимание перспектив будущего сектора. Отсутствие действий со стороны НКРЭКУ и органов власти привело инвесторов ВИЭ к фактическому дефолту, когда многие компании не могут выплачивать кредиты, рассчитываться с поставщиками, платить зарплату. Это ведет к угрозе срыва выполнения международных энергетических и климатических обязательств Украины, а также дальнейшего развития отрасли.

10 июня две ассоциации ВИЭ, участвовавшие в медиации с органами власти под патронатом Европейского Энергетического Сообщества, подписали Меморандум о взаимопонимании с правительством. Меморандум означает фактическое ухудшение финансовых условий всех проектов ВИЭ. Это цена бездействия и ошибок, за которую заплатят инвесторы в возобновляемую энергетику. Положения данного меморандума должны лечь в основу изменений в законодательстве, и, после принятия этих регуляторных изменений парламентом, способствовать стабилизации ситуации и выходу отрасли из затяжного кризиса.